НХЛ. «Тампа» против «Рейнджерс», «Флорида» играет с «Виннипегом»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 15 ноября, 06.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 15 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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