НХЛ. «Тампа» против «Рейнджерс», «Флорида» играет с «Виннипегом»

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НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Каролина
Дата проведения
15 ноября, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Виннипег
Дата проведения
15 ноября, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Рейнджерс
Дата проведения
15 ноября, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Аризона
Дата проведения
15 ноября, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Колорадо
Дата проведения
15 ноября, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Сан-Хосе
Дата проведения
15 ноября, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Даллас
Дата проведения
15 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Детройт
Дата проведения
15 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

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