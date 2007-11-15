Надаль в 5-й раз закончит сезон 1-й ракеткой мира. Он сравнялся с Федерером и Джоковичем

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Чемпион «Ролан Гаррос» и US Open Рафаэль Надаль гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам сезона после невыхода Новака Джоковича в полуфинал итогового турнира. Чемпион Australian Open и «Уимблдона» в решающем групповом матче проиграл Роджеру Федереру 4:6, 3:6.

Кроме двух «Шлемов», 33-летний испанец в этом году выиграл также «Мастерсы» в Риме и Монреале. №1 по итогам сезона он стал в пятый раз в карьере (также 2008, 2010, 2013 и 2017). Надаль – первый теннисист:

  • четырежды возвращавший себе звание первой ракетки мира по итогам сезона,
  • возглавивший итоговый рейтинг пять раз не подряд,
  • закончивший очередной сезон в качестве №1 через 11 лет после первого,
  • ставший первой ракеткой мира по итогам сезона в 33 года.

Чаще 19-кратного чемпиона «Шлемов» первым по итогам года становился только Пит Сампрас. По этому показателю испанец сравнялся с Джимми Коннорсом, Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. 16-й год подряд итоговый рейтинг ATP возглавляет игрок Большой четверки (Федерер, Надаль, Джокович, Энди Маррей).

В пятницу в Лондоне Надаль поборется за полуфинал ATP Finals. Чтобы выйти туда, ему нужно обыграть Стефаноса Циципаса. Начало матча – не ранее 17:00 по Москве.

У Надаля 4 травмы за сезон, а он все равно стал лучшим в мире

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