Санчо хочет уйти из «Боруссии», «Ливерпуль» включился в борьбу за него (Daily Mail)

Полузащитник Дортмунд Джейдон Санчо хочет уйти из клуба в межсезонье, сообщает Daily Mail.

Сообщается также, что в борьбу за 19-летнего игрока включился «Ливерпуль».

Ранее стало известно об интересе к нему со стороны «Реала», «МЮ» и .

В «Боруссии» уже готовятся к уходу Санчо, оценивая англичанина примерно в 100 миллионов фунтов.

С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.

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