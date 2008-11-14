Стадион «Локо» реконструируют, клуб планирует играть в «Лужниках»

Домашний стадион «РЖД Арену» планируется закрыть на реконструкцию, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Стадион будет реконструирован, работы коснутся и основных конструкций, и устройства трибун и лож», – сказал Кузнецов.

Архитектор отметил, что реконструкция коснется развития прилегающих к стадиону территорий.

«Эти площади могут стать более интересными и привлекательными как для болельщиков, так и для всех москвичей.

Работы предстоят масштабные, играть в футбол во время реконструкции не получится, так что команде придется играть домашние игры на другой арене», – добавил Кузнецов.

В «Локомотиве» пояснили, что конкретные сроки начала работ по реконструкции арены не определены.

«Разговоры о реконструкции арены ведутся, но пока никакой конкретики нет. Есть желание к столетию клуба (июль 2022 года – Sports.ru) подарить болельщикам обновленный стадион, уровня тех, что были построены к чемпионату мира 2018 года.

Но пока, повторю, конкретных планов нет, варианты запасной арены тоже пока не рассматривались», – заявил пресс-атташе клуба Кирилл Брейдо.

В пресс-службе «Лужников» сообщили, что во время реконструкции «Локомотив» планирует проводить домашние матчи на Большой спортивной арене.

«Предварительная договоренность есть, но по срокам пока нет решения», – сказал представитель комплекса.

Собери команду в первой в истории фентези-лиге по Dota 2 и выиграй iPhone 11, клавиатуру, игровую мышь и многое другое!