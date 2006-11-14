«Локомотив» оценивает Миранчуков в 100 млн евро (Calciomercato)

Стала известна сумма, в которую рассчитывает выручить с продажи полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

По информации Calciomercato.com, московский клуб оценивает футболистов в 100 миллионов евро. При этом стоимость трансфера Алексея составляет 60 миллионов, а Антона – 40 миллионов.

Интерес к Алексею Миранчуку по-прежнему проявляет «Ювентус».

Ранее сообщалось, что россиянин является одной из трансферных целей туринцев, за его игрой следит спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи.

Миранчук – второй после Роналду игрок, забивший «Юве» и дома, и в гостях в ЛЧ

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