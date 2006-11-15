У Роналду 7 голов в ворота Литвы за карьеру. Больше он не забивал ни одной из сборных

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче отборочного раунда Евро-2020 против Литвы (6:0, второй тайм).

Форвард забил 5-й, 6-й и 7-й мячи в ворота этой команды. Литва, таким образом, стала сборной, в ворота которой Роналду забивает чаще всего.

По пять голов в матчах за сборную Роналду забил командам Андорры, Армении, Швеции и Латвии.

Кроме того, сегодня Роналду достиг отметки в 98 голов за сборную Португалии. От мирового рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи, его отделяют 11 мячей.

Собери команду в первой в истории фентези-лиге по Dota 2 и выиграй iPhone 11, клавиатуру, игровую мышь и многое другое!