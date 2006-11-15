Роналду забил 98 голов за сборную, сделав хет-трик в игре с Литвой. До рекорда – 11 мячей

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду трижды забил в игре квалификации Евро-2020 против Литвы (6:0, второй тайм).

На 7-й минуте матча Роналду реализовал пенальти, на 22-й минуте оформил дубль, а на 65-й – хет-трик. На 83-й минуте его заменил Диогу Жота.

Эти голы стали для Криштиану 96-м, 97-м и 98-м в составе национальной команды. Больше только у нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 мячей). Таким образом, Роналду осталось забить за Португалию 11 мячей для того, чтобы повторить мировой рекорд.

Роналду забил 10 голов в последних 5 матчах квалификации Евро-2020.

Криштиану проводит 163-й матч за Португалию. До европейского рекорда – 13 игр, до мирового – 21 матч.

Собери команду в первой в истории фентези-лиге по Dota 2 и выиграй iPhone 11, клавиатуру, игровую мышь и многое другое!