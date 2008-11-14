«Ман Сити» подал жалобу на судейство Оливера в матче с «Ливерпулем»

обратился с официальной жалобой к главе судейского корпуса АПЛ Майклу Райли из-за работы арбитра во время матча 12-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:3).

«Горожане» направили письмо в адрес Райли, занимающего должность генерального менеджера органа Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) и ответственного за внедрение ВАР в Англии, в понедельник.

В «Ман Сити» недовольны, что Оливер по ходу матча дважды не наказал «Ливерпуль» назначением пенальти за игру рукой со стороны защитника Трента Александер-Арнолда.

Напомним, по завершении матча главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подошел к бригаде арбитров, артистично пожал им руки и сказал: «Большое вам спасибо».

Судьи правильно засчитали оба мяча «Ливерпуля». До игры рукой Трента мяч попал в руку Бернарду, Салах не был в офсайде

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