«Ман Сити» подал жалобу на судейство Оливера в матче с «Ливерпулем»

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«Манчестер Сити» обратился с официальной жалобой к главе судейского корпуса АПЛ Майклу Райли из-за работы арбитра Майкла Оливера во время матча 12-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:3).  

«Горожане» направили письмо в адрес Райли, занимающего должность генерального менеджера органа Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) и ответственного за внедрение ВАР в Англии, в понедельник. 

В «Ман Сити» недовольны, что Оливер по ходу матча дважды не наказал «Ливерпуль» назначением пенальти за игру рукой со стороны защитника Трента Александер-Арнолда. 

Напомним, по завершении матча главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подошел к бригаде арбитров, артистично пожал им руки и сказал: «Большое вам спасибо».

Судьи правильно засчитали оба мяча «Ливерпуля». До игры рукой Трента мяч попал в руку Бернарду, Салах не был в офсайде

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