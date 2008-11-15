Кучеров во 2-й раз в сезоне набрал 4 очка в матче

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал три голевые передачи, забросил шайбу в большинстве в матче чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (9:3) и был признан первой звездой.

Россиянин стал 8-м в сезоне игроком, дважды набиравшим 4+ очка в одном матче. Месяц назад у Кучерова было 2+2 в игре с «Торонто» (7:3).

Всего в 16 матчах сезона на счету нападающего 17 (6+11) очков.

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