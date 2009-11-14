Яя Туре: «В случае расизма игрокам нужно уходить с поля. Это сигнал для ФИФА и УЕФА»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» высказался о проблеме расизма в футболе.

«Должно быть решение, нужны люди, которые будут заниматься этим вопросом.

Думаю, игрокам в случае расизма нужно просто уходить с поля. Это даст сигнал ФИФА и и покажет им, что футболисты важнее.

Я бы хотел увидеть, как игроки сборной Англии уходят с поля в игре с Болгарией. Я был бы рад этому, это был бы мощный посыл.

Нам нужны люди, которые будут делать все правильно. Мы можем говорить об этом по телевизору, но это не значит, что люди на высоких постах в футболе отреагируют. ФИФА должна следить за этим.

Я бы сделал это. Если бы меня спросили о том, что нужно сделать, я бы рассказал», – заявил Туре.

Собери команду в первой в истории фентези-лиге по Dota 2 и выиграй iPhone 11, клавиатуру, игровую мышь и многое другое!