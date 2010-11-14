Малышко выиграл первый отборочный спринт российских биатлонистов, Елисеев – 4-й, Малиновский – 14-й

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко выиграл первый отборочный спринт в Тюмени, результаты которого будут учитываться при формировании российской команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Александр Логинов и Евгений Гараничев уже получили право на участие в декабрьских этапах КМ, Антон Бабиков имеет личную квоту на выступление на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Отборочные старты сборной России

Тюмень

Мужчины

Спринт

1. Дмитрий Малышко – 25.20,3 (0+0)

2. Кирилл Стрельцов – 27,5 (1+0)

3. Василий Томшин – 58,4 (0+1)

4. Матвей Елисеев – 59,5 (0+1)

5. Никита Поршнев – 1.06,5 (1+0)

6. Карим Халили – 1.11,4 (0+1)

7. Ильназ Мухамедзянов – 1.11,7 (1+1)

8. Эдуард Латыпов – 1.24,8 (1+2)

9. Антон Бабиков – 1.31,5 (1+1)

10. Вадим Филимонов – 1.36,8 (1+1)

11. Евгений Сидоров – 1.42,5 (1+1)

12. Андрей Вьюхин – 1.54,4 (2+1)

13. Дмитрий Иванов – 1.59,9 (2+1)

14. Игорь Малиновский – 2.37,2 (2+1)

15. Вячеслав Малеев – 3.15,2 (2+2)

16. Александр Поварницын – 3.23,0 (3+3)

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