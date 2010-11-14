Малышко выиграл первый отборочный спринт российских биатлонистов, Елисеев – 4-й, Малиновский – 14-й

Теги Кубок мира по биатлону сборная России результаты Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Ильназ Мухамедзянов Игорь Малиновский Никита Поршнев Василий Томшин Вячеслав Малеев Карим Халили Андрей Вьюхин Евгений Сидоров Биатлон

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко выиграл первый отборочный спринт в Тюмени, результаты которого будут учитываться при формировании российской команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. 

Александр Логинов и Евгений Гараничев уже получили право на участие в декабрьских этапах КМ, Антон Бабиков имеет личную квоту на выступление на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. 

Отборочные старты сборной России

Тюмень 

Мужчины

Спринт

1. Дмитрий Малышко – 25.20,3 (0+0)
2. Кирилл Стрельцов – 27,5 (1+0)
3. Василий Томшин – 58,4 (0+1)
4. Матвей Елисеев – 59,5 (0+1)
5. Никита Поршнев  – 1.06,5 (1+0)
6. Карим Халили – 1.11,4 (0+1)
7. Ильназ Мухамедзянов – 1.11,7 (1+1)
8. Эдуард Латыпов – 1.24,8 (1+2)
9. Антон Бабиков – 1.31,5 (1+1)
10. Вадим Филимонов – 1.36,8 (1+1)
11. Евгений Сидоров – 1.42,5 (1+1)
12. Андрей Вьюхин – 1.54,4 (2+1)
13. Дмитрий Иванов – 1.59,9 (2+1)
14. Игорь Малиновский – 2.37,2 (2+1)
15. Вячеслав Малеев – 3.15,2 (2+2)
16. Александр Поварницын – 3.23,0 (3+3)

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