Малышко выиграл первый отборочный спринт российских биатлонистов, Елисеев – 4-й, Малиновский – 14-й

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко выиграл первый отборочный спринт в Тюмени, результаты которого будут учитываться при формировании российской команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Александр Логинов и Евгений Гараничев уже получили право на участие в декабрьских этапах КМ, Антон Бабиков имеет личную квоту на выступление на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Отборочные старты сборной России
Тюмень
Мужчины
Спринт
1. Дмитрий Малышко – 25.20,3 (0+0)
2. Кирилл Стрельцов – 27,5 (1+0)
3. Василий Томшин – 58,4 (0+1)
4. Матвей Елисеев – 59,5 (0+1)
5. Никита Поршнев – 1.06,5 (1+0)
6. Карим Халили – 1.11,4 (0+1)
7. Ильназ Мухамедзянов – 1.11,7 (1+1)
8. Эдуард Латыпов – 1.24,8 (1+2)
9. Антон Бабиков – 1.31,5 (1+1)
10. Вадим Филимонов – 1.36,8 (1+1)
11. Евгений Сидоров – 1.42,5 (1+1)
12. Андрей Вьюхин – 1.54,4 (2+1)
13. Дмитрий Иванов – 1.59,9 (2+1)
14. Игорь Малиновский – 2.37,2 (2+1)
15. Вячеслав Малеев – 3.15,2 (2+2)
16. Александр Поварницын – 3.23,0 (3+3)
Как попасть в сборную России по биатлону: гонки при минус 13, Бабиков и Сливко без отбора и только 8 вакантных мест