Пятая победа и лидерство «Локо», Тедеско в образе Джокера, Бетербиев нокаутировал Гвоздика, УЕФА разведет команды из России и Косово и другие новости утра

1. «Локомотив» в гостях победил «Ахмат» (2:0) в 13-м туре чемпионата России и, выиграв 5-й матч подряд лидирует в таблице в РПЛ. Жоау Мариу забил первый гол за «Локо», а Джорджевич получил серьезную травму колена.

Сегодня в РПЛ начинается погоня за «Локо»: «Зенит» принимает «Ростов». Букмекеры считают команду Семака серьезным фаворитом, но южане перед перерывом на сборные показали, что могут сделать с фаворитами. К тому же на игре будет ВАР, который регулярно повышает градус матчей любого уровня. Еще большей остроты добавит ставка, тем более что сделать ее можно без всякого риска: держите фрибет 1000 рублей и выбирайте, на ком заработать!

2. УЕФА будет разводить команды из России и Косово во всех турнирах. Это обусловлено рисками в обеспечении безопасности.

3. «Спорт-Экспресс» вынес на обложку фото Тедеско в образе Джокера. Тренер не обиделся, а болельщики «Спартака» очень разозлились. Комментарий журналиста газеты: «Джокер – клоун-принц преступного мира, гениальный и опасный. Он круче Бэтмена».

4. НХЛ. Голы Бучневича и Панарина не спасли «Рейнджерс» в матче с «Вашингтоном», «Питтсбург» одержал 5-ю победу подряд, обыграв «Даллас». Все результаты дня – здесь.

5. Матч «Барселона» – «Реал» официально перенесен. Клубы должны согласовать новую дату класико до 21 октября. Ла Лига предложила 7 декабря, потом – 4-е, федерация – 18 декабря. Дело может дойти до суда.

6. Рублев, Маннарино, Чилич вышли в 1/2 финала ВТБ Кубка Кремля, Хачанов выбыл. Павлюченкова и Бенчич пробились в полуфинал, Бертенс, Александрова выбыли. Медведев снялся с турнира в Вене.

7. Болельщики «Спартака» написали письмо Федуну: «Хотим узнать условия передачи клуба».

8. «Авангард» в гостях победил «Автомобилист» (3:1), выиграв 4-й матч КХЛ подряд, у екатеринбуржцев 9 поражений в 11 последних встречах. «Сочи» проиграл «Сибири» (1:4).

9. Чемпион IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев нокаутировал в 10-м раунде чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика. На момент остановки боя украинец лидировал по очкам.

10. Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». Агент заявил, что подарил тренеру «Ролекс» за 30 тысяч евро.

11. На Skate America завершились короткие программы. У мужчин Алиев – 2-й с двумя четверными прыжками. У женщин Щербакова упала на дорожке и стала 4-й, Туктамышева – 5-я, Константинова сорвала программу.

В парном катании Павлюченко и Ходыкин с личным рекордом стали вторыми. У танцоров Степанова и Букин заняли 2-е место в ритм-танце.

12. «Витязь» обменял Самонова и Швец-Рогового в СКА на Бывальцева и Кочеткова. Петербуржцы еще обменяли форварда Олега Ли в «Ак Барс».

13. «Зенит» одержал первую победу в Евролиге, обыграв на выезде «Олимпиакос» (77:68).

14. НБА. В предсезонных матчах «Голден Стэйт» разгромил «Лейкерс», «Хьюстон» выиграл у «Майами» и другие результаты.

15. «ПСЖ» в гостях разгромил «Ниццу» (4:1) в 10-м туре чемпионата Франции. Ди Мария сделал дубль, Мбаппе забил первый гол за два месяца, а у Икарди гол в третьей игре подряд.

16. В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде». Дочери Брюса Ли не нравится карикатурный образ ее отца.

17. Цифры дня. Зарплатный бюджет клубов Западной конференции КХЛ – 9,365 млрд рублей, у ЦСКА и СКА – по 1,75 млрд.

18. UFC Бостон. Рейес нокаутировал Уайдмана в первом раунде, Родригес победил Стивенса и другие результаты.

Цитаты дня:

Вратарь «Мариуполя» Худжамов: «По всей Украине есть вспышки русолюбия. Кому-то не нравятся обращения на украинском»

Вадим Евсеев: «Сходил на «Джокера» и потерял время. Просто ужас, смысл фильма так и не понял»

Гвардиола о ситуации в Каталонии: «Мои друзья проведут 9 лет в тюрьме за то, что проголосовали»

Хабиб выложил фото в ушанке: «Слышал, что умный человек в мирное время готовится к войне»

Президент Ла Лиги: «Ман Сити» и «ПСЖ» должны исключить из еврокубков за нарушение ФФП»