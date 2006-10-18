РБК опубликовал примерные зарплатные бюджеты клубов Западной конференции в сезоне-2019/20.

Отмечается, что цифры включают зарплаты игроков основного состава и ближайшего резерва на момент начала сезона, а также учитывают бонусы.

Клубы потратят на зарплаты 9,365 миллиарда рублей, следует из платежных ведомостей команд, которые оказались в распоряжении издания.

Наибольший бюджет у СКА и – 1,75 млрд рублей. Затем идут московское «Динамо» (1 млрд рублей) и (850 тысяч рублей).

Меньше всех на зарплаты игроков потратило рижское – 260 тысяч рублей.

Полностью список с размерами бюджетов клубов выглядит следующим образом:

СКА – 1,75 млрд рублей

– 1,75 млрд

«Динамо» (Москва) – 1 млрд

– 850 млн

«Йокерит» – 730 млн

– 720 млн

«Витязь» – 630 млн

«Сочи» – 490 млн

«Торпедо» – 470 млн

«Динамо» (Минск) – 370 млн

«Северсталь» – 350 млн

«Динамо» (Рига) – 260 млн

По информации издания, в сравнении с предыдущим сезоном уменьшились платежные ведомости всех клубов, кроме «Йокерита», который стал платить больше примерно на 20 млн рублей.

ЦСКА потратит на зарплаты приблизительно на 420 млн рублей меньше, СКА – на 300 млн, «Витязь» – на 230 млн, – на 215 млн, «Локомотив» и «Сочи» – на 200 млн, «Торпедо» – 140 млн, московское и минское «Динамо» на 110 и 95 млн, соответственно «Северсталь» – на 90 млн, рижское «Динамо» – на 5–7 млн рублей.

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