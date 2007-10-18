УЕФА будет разводить команды из России и Косово во всех турнирах

будет разводить команды из России и Косово при жеребьевках турниров под своей эгидой.

Такое решение было принято в среду на заседании чрезвычайной группы УЕФА. Оно обусловлено рисками в обеспечении безопасности.

Матчи женских сборных России и в квалификации Евро-2021 пройдут на нейтральном поле.

Первую игру команды должны были провести 4 октября в Приштине, но она была перенесена на более позднюю дату по соображениям безопасности. Новая дата пока не определена. Ответный матч состоится 9 июня 2020 года.

УЕФА при жеребьевке уже разводит команды из Сербии и Косово, а также команды из России с командами из Украины и Грузии.

Напомним, что 22 июля 2010 года суд ООН признал законность решения властей Косово о провозглашении независимости от Сербии. Россия не признала это решение.