Класико могут перенести на декабрь, Месси получил «Золотую бутсу», рейтинг зарплат КХЛ, «МЮ» начал переговоры с Аллегри и другие новости утра

1. Ла Лига предложила «Барселоне» и «Реалу» поменяться кругами из-за событий в Каталонии, но оба клуба отказались. Есть вариант, что ближайшее класико перенесут на 18 декабря.

2. КХЛ. Московское «Динамо» проиграло ЦСКА, «Магнитка» в гостях выиграла у «Сочи». У ЦСКА это 5-я победа подряд.

3. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заработал 44,1 млн евро за рекламу в инстаграме за год – вдвое больше, чем Месси. Фан-база «Юве» с приходом португальца выросла на 38 млн человек, число подписчиков в соцсетях – на 34 млн.

4. Опубликован рейтинг зарплат КХЛ. Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин по-прежнему зарабатывает больше всех – 180 млн рублей в год, у Дацюка – 100 млн. 9 игроков СКА получают по 70 млн рублей в год, а самый высокооплачиваемый защитник КХЛ – Виктор Антипин (125 миллионов рублей).

Зарплатный бюджет «Магнитки» составляет 1,5 млрд рублей. Больше только у СКА и ЦСКА.

5. «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Массимилиано Аллегри. Тренер интересен и «Тоттенхэму».

6. В НХЛ Овечкин набрал 8-е очко, у Кузнецова и Михеева третьи голы в сезоне, у Радулова – 2 ассиста. Результаты матчей – здесь.

7. Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси вручили «Золотую бутсу». Он выиграл награду в 6-й раз.

8. Российская биатлонистка, призер ЧМ-2017 Ольга Подчуфарова с нового сезона будет выступать за Словению.

9. Полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семенов попали в сборную недели квалификации Евро-2020.

10. Призер Универсиады-2019 фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг.

11. Во втором круге ВТБ Кубка Кремля Карен Хачанов на решающем тай-брейке победил Филиппа Кольшрайбера. В третьем сете россиянин отыграл пять матчболов. В женской сетке Екатерина Александрова обыграла Анну Калинскую и вышла в четвертьфинал.

12. Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана был прооперирован. Он может пропустить до 8 месяцев.

13. Нападающий системы «Рейнджерс» Виталий Кравцов может вернуться в КХЛ. «Трактор» оценивает его в 200 млн рублей.

14. Американская футболиста Меган Рапино, Соболь и Тунберг – в списке 100 самых влиятельных женщин 2019 года по версии BBC.

15. Предсезонка НБА. «Хьюстон» уступил «Сан-Антонио». Остальные результаты – здесь.

16. Экс-игрок баскетбольной сборной России Дмитрий Домани приговорен к 6 годам колонии за хищение 44 млн рублей у РФБ.

17. Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА Евгению Гинеру сети поликлиник.

Цитаты дня.

Тренер Гусева о «Нью-Джерси»: «Они дебилы, что ли? Зачем брать человека за 4 млн долларов в четвертое звено?».

Станислав Черчесов: «Наш президент подарил нам ЧМ, не надо было отбираться. Поэтому приглашали на сборы игроков независимо от их состояния».

Месси о «Золотой бутсе»: «Я бы не забил ни гола без партнеров по команде».

Шомуродов в Москве хотел доплатить 28 тысяч рублей за билеты в бизнес-класс и услышал: «А у вас что, деньги есть?».

Жорже Мендеш: «Роналду побьет рекорд Пеле и станет лучшим бомбардиром в истории».