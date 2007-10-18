В Китае отложили премьеру фильма «Однажды в Голливуде» из-за сцены с Брюсом Ли

В Китае отложили премьеру фильма «Однажды в Голливуде» американского режиссера Квентина Тарантино. Старт проката фильма был намечен на 25 октября.

Дочь актера Брюса Ли Шеннон обратилась в Национальную администрацию кино Китая с тем, чтобы создатели киноленты изменили сцену, где был изображен ее отец.

Сообщается, что фильм будет допущен к показу на территории Китая, если Тарантино и продюсеры позволят изменить данную сцену.

Ранее Шеннон Ли уже выступала с критикой фильма. В частности, она заявляла, что, по ее мнению, Брюса Ли изобразили карикатурным персонажем, который не соответствовал действительности.

Тарантино показал Брюса Ли в «Однажды в Голливуде» современным Конором. Его хейтят фанаты и дочь легенды