Кикнадзе подтвердил, что у Джорджевича подозрение на разрыв крестообразных связок

Генеральный директор Василий Кикнадзе прокомментировал травму нападающего .

Форвард получил повреждение в матче 13-го тура РПЛ с (2:0).

«Мы очень переживаем за Джорджевича, есть подозрения на разрыв крестообразных связок, но мы надеемся, что травма будет не такой серьезной. Дело даже не в том, что мы потеряли игрока, просто по-человечески жалко.

Как только футболисты будут готовы, они немедленно вернутся, просто кто-то идет быстрее прогнозов, кто-то медленнее. Например, Лешу Миранчука мы ждали раньше, но врачи посоветовали повременить.

Делать прогнозы на то, сколько времени понадобится на лечение, – дело неблагодарное. Мы будем стараться делать так, чтобы ребята выходили на поле здоровыми.

Игра с «Ахматом» показывает, что резерв есть. Не могу сказать, что это уровень Лиги чемпионов, но очевидно, что это ребята, на которых можно надеяться», – сказал Кикнадзе.