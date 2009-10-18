Главный тренер «Уфы» рассказал о своих впечатлениях после просмотра фильма «Джокер».

«Я не так часто хожу в театр, но мне приятно там находиться.

Вчера, например, я сходил на разрекламированный фильм «Джокер» и потерял время. Это ужас просто. Столько рекламы, а смысл фильма я так и не понял, я даже уснул под него.

Поэтому лучше сходить в театр, там больше полезного», – сказал Евсеев.

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