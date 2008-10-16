Испания вышла на Евро-2020, «Авангард» опять хлопнул СКА, Федун рассказал о целях «Спартака» и другие новости утра

1. Сборная Испании досрочно вышла на Евро-2020, сыграв вничью со шведами (все было плохо, но Родриго сравнял на 92-й минуте). В других матчах Финляндия разнесла Армению, Греция победила Боснию и Герцеговину, а Швейцария обыграла Ирландию. Все результаты дня – здесь.

2. КХЛ. «Авангард» победил СКА в третий раз подряд, «Витязь» уступил «Салавату Юлаеву», «Амур» переиграл «Локомотив».

3. Гендиректор РУСАДА предположил, что изменения в данных московской лаборатории касаются спортсменов, занимающих высокие посты в госструктурах.

4. Молодежная сборная России забила 5 мячей Эстонии и идет 2-й в группе квалификации Евро-2021.

5. «ПСЖ» предложил Мбаппе контракт до 2024 года с зарплатой 50 млн евро, игрок отказался. «Барселона» тем временем может отказаться от трансфера Неймара из-за игры Фати и необходимости купить «девятку».

6. На ВТБ Кубке Кремля во второй круг вышел Андрей Рублев, Донской и Дубривный выбыли. Даниил Медведев снялся с соревнований. В женской сетке Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова вышли во 2-й круг, Касаткина и Вихлянцева покинули турнир.

7. «Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге» – будет отдавать в аренду молодежь и проведет товарищеский матч.

8. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в число кандидаток на звание спортсменки года по версии IAAF.

9. Матч КНДР – Южная Корея прошел без зрителей. В Пхеньян не пустили иностранных болельщиков и журналистов.

10. Мужская сборная России по волейболу разгромила Тунис (3-0) на Кубке мира в Японии и завершила турнир на 6-м месте.

11. Протестующие в Гонконге сожгли майку Леброна Джеймса.

12. «Барселона» U12 пропустила международный турнир, не захотев играть в форме с символикой Испании.

13. Рэпер Баста стал владельцем ростовского СКА, вложив около 10 млн рублей в развитие клуба.

14. ФИФА готова ввести пожизненный запрет для фанатов на посещение всех стадионов мира за расизм.

Цитаты дня.

Тина Канделаки – Sports.ru: «Зачем тиражировать глупость Яремчука и подбрасывать уголь в горящий костер?».

Тренер «Спартака» Хинкель: «У нашего клуба 25 миллионов болельщиков в России».

Каталонский политик ответила Гвардиоле: «Очень смело клеветать на Испанию, умолчав об обогатившем его Катаре».

Мария Бутырская: «Смотришь на Загитову и думаешь, что, может, четверные ей и не нужны».

Украинский журналист Франков о словах Яремчука: «В нашем медийном пространстве поддеть Россию – признак хорошего тона».

Президент «Авангарда» Сушинский о потолке зарплат: «Много кто уедет в НХЛ, зарплаты сильно рухнут».

Владелец «Спартака» Федун о медалях РПЛ: «Да. Но не в этом сезоне».

Станислав Черчесов: «Надо лакмусовую бумажку в правильное окунуть. Сейчас будет игра с бельгийцами».