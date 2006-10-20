Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Ренном», «Марсель» против «Страсбура»

В стартовом матче 10-го тура Лиги 1 на выезде крупно обыграл «Ниццу» (4:1).

«Лион» и «Дижон» голов не забили (0:0), «Нант» проиграл «Метцу» (0:1), Александра Головина встречается с «Ренном».

Чемпионат Франции

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

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