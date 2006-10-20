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Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Ренном», «Марсель» против «Страсбура»

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В стартовом матче 10-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде крупно обыграл «Ниццу» (4:1). 

«Лион» и «Дижон» голов не забили (0:0), «Нант» проиграл «Метцу» (0:1), «Монако» Александра Головина встречается с «Ренном».

Чемпионат Франции

10-й тур

Бордо – Сент-Этьен 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
20 октября, 16.00, «Матмют Атлантик»
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Гол:
0:1 – 90, пенальти Буанга.
БордоКостиль, Косьельни (Йованович, 24), Пабло, Мешер, Бенито, Аит-Беннассер (Маджа, 84), Отавио, Камано, Адли, Калу (Хван Ый Чжо, 55), Бриан.
Сент-ЭтьенРюффье, Салиба, Фофана, Перрен (Колодзейчак, 46), Паленсия, Юссуф, Мвила, Будебуз (Норден, 84), Буанга, Хазри (Кабай, 77), Аби.
Предупреждения:
Перрен (19), Фофана (28), Хазри (32).

 

Монако – Ренн 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
20 октября, 18.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 3 Бен-Йеддер, 1:1 – 12 Мауасса.
МонакоЛекомт, Жемерсон, Бадиашиле, Глик, Агиляр, Адриен Силва, Бакайоко, Фабрегас, Жил Диаш, Слимани, Бен-Йеддер.
РеннСален, Да Сильва, Ньяньон, Траоре, Мауасса, Гренье, Камавинга, Юну, Буриго, Морель, Ньянг.

 

Марсель – Страсбур
Дата проведения
20 октября, 22.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика

 

Лион – Дижон 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
19 октября, 18.30, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
ЛионАнтони Лопеш, Тете, Марсело, Денайер, Марсал, Тиаго Мендес (Рен-Аделаид, 62), Тузар, Ауар, Корне (Шерки, 83), Дембеле, Терье (Траоре, 55).
ДижонГомис, Альфонс, Манга, Агерд (Кулибали, 58), Музинга, Лотоа, Ндонг, Сумаре (Саммаритано, 55), Шуйар (Амальфитано, 70), Мавидиди, Тавареш.

 

Ним – Амьен 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
19 октября, 21.00, «Стад де Костьере»
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Голы:
1:0 – 41 Мартинес, 1:1 – 90 Калабрези.
НимДиас, Алакуш (Сарр, 51), Бриансон, Мартинес, Паки, Фомба, Валль (Валерио, 90), Рипар, Дульевич (Бюаде, 65), Филиппото, Денкей.
АмьенГюртнер, Калабрези, Шеджу, Дибасси, Алеэсами, Ньяоре, Блен (Бодмер, 84), Отеро (Диабате, 66), Какута, Мендоса (Талаль, 90), Гирасси.
Предупреждения:
Фомба (24), Мендоса (29), Гирасси (30), Алеэсами (76), Бриансон (81), Дибасси (90).

 

Тулуза – Лилль 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
19 октября, 21.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 58 Саного, 2:0 – 66, пенальти Градель, 2:1 – 90 Фонте.
ТулузаРене, Амьян, Изима-Мирен, Диаките (Гонсалвес, 27), Силла, Доссеви, Сангаре, Венкер, Саид (Саного, 16), Градель, Кулурис (Макенго, 89).
ЛилльМеньян, Пье, Фонте, Габриэл, Брадарич, Шека, Сумаре (Тиаго Майя, 89), Луис Араужо, Иконе (Реми, 67), Бамба (Языджи, 77), Осимхен.
Предупреждения:
Саид (14), Саного (40), Шека (71), Луис Араужо (73), Пье (81), Фонте (90).

 

Метц – Нант 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
19 октября, 21.00, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 86 Диалло.
МетцУкиджа, Сантонз, Бойе (Сунзу, 46), Фофана, Каби, Маига, Ндорам, Гакпа (Нгетте, 81), Траоре, Диалло, Амброз (Булая, 77).
НантЛафон, Аппиа, Жиротто, Ваге, Мутуссами, Туре, Абед, Блас, Бенавенте (Базила, 65), Саймон (Бамба, 68), Кулибали (Юан, 81).
Предупреждения:
Каби (49), Маига (72), Абед (72).
Удаление:
Ваге (62).

 

Анжер – Брест 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
19 октября, 21.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 67 Кардона.
АнжерБютель, Манко, Траоре, Тома (Павлович, 21), Пелленар, Сантамария, Эль-Мелали (Нинга, 75), Перейра Лаже, Мангани, Капель, Алиуи (Баокен, 64).
БрестЛарсоннер, Фоссурье, Кастеллетто, Бен, Бааль, Белькебла, Баттоккио (Дюверн, 83), Грансир (Кардона, 64), Отре (Менди, 77), Ласн, Шарбонье.
Предупреждение:
Павлович (90).

 

Реймс – Монпелье 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
19 октября, 21.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 2 Абдельхамид.
РеймсРайкович, Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Конан, Ромао, Шавалерен, Кафаро (Донис, 68), Уден (Мунеци, 82), Думбия (Камара, 78), Диа.
МонпельеРульи, Педру Мендеш, Илтон, Коцца (Саванье, 64), Суке, Ле Таллек, Ферри (Шкулетич, 77), Шотар (Камара, 42), Ойонго, Молле, Лаборд.
Предупреждения:
Кафаро (61), Ромао (83).

 

Ницца – ПСЖ 1:4 (0:2, 1:2)
Дата проведения
18 октября, 21.45, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Ди Мария, 0:2 – 21 Ди Мария, 1:2 – 67 Ганаго, 1:3 – 88 Мбаппе, 1:4 – 90 Икарди.
НиццаБенитес, Бюрне, Эрей, Данте, Сарр, Ле-Мелу, Сипрьен, Данило (Пельмар, 71), Ганаго (Тамез, 80), Дольберг (Маолида, 90), Клод-Морис.
ПСЖНавас, Менье, Тиаго Силва (Маркиньос, 46), Кимпембе, Диалло, Эррера, Паредес, Ди Мария, Шупо-Мотинг (Курзава, 62), Икарди, Сарабия (Мбаппе, 83).
Предупреждения:
Сипрьен (24), Курзава (72), Кимпембе (86), Данте (90).
Удаления:
Сипрьен (74), Эрей (77).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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