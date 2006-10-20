Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Ренном», «Марсель» против «Страсбура»

В стартовом матче 10-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде крупно обыграл «Ниццу» (4:1).
«Лион» и «Дижон» голов не забили (0:0), «Нант» проиграл «Метцу» (0:1), «Монако» Александра Головина встречается с «Ренном».
Чемпионат Франции
10-й тур
- Дата проведения
- 20 октября, 16.00, «Матмют Атлантик»
- Гол:
- 0:1 – 90, пенальти Буанга.
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Бордо –
Костиль, Косьельни (Йованович, 24), Пабло, Мешер, Бенито, Аит-Беннассер (Маджа, 84), Отавио, Камано, Адли, Калу (Хван Ый Чжо, 55), Бриан.
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Сент-Этьен –
Рюффье, Салиба, Фофана, Перрен (Колодзейчак, 46), Паленсия, Юссуф, Мвила, Будебуз (Норден, 84), Буанга, Хазри (Кабай, 77), Аби.
- Дата проведения
- 20 октября, 18.00, «Луи II»
- Голы:
- 1:0 – 3 Бен-Йеддер, 1:1 – 12 Мауасса.
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Монако –
Лекомт, Жемерсон, Бадиашиле, Глик, Агиляр, Адриен Силва, Бакайоко, Фабрегас, Жил Диаш, Слимани, Бен-Йеддер.
- Дата проведения
- 20 октября, 22.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 19 октября, 18.30, «Групама Стэдиум»
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Лион –
Антони Лопеш, Тете, Марсело, Денайер, Марсал, Тиаго Мендес (Рен-Аделаид, 62), Тузар, Ауар, Корне (Шерки, 83), Дембеле, Терье (Траоре, 55).
- Дата проведения
- 19 октября, 21.00, «Стад де Костьере»
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Ним –
Диас, Алакуш (Сарр, 51), Бриансон, Мартинес, Паки, Фомба, Валль (Валерио, 90), Рипар, Дульевич (Бюаде, 65), Филиппото, Денкей.
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Амьен –
Гюртнер, Калабрези, Шеджу, Дибасси, Алеэсами, Ньяоре, Блен (Бодмер, 84), Отеро (Диабате, 66), Какута, Мендоса (Талаль, 90), Гирасси.
- Дата проведения
- 19 октября, 21.00, «Стадиум де Тулуз»
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Тулуза –
Рене, Амьян, Изима-Мирен, Диаките (Гонсалвес, 27), Силла, Доссеви, Сангаре, Венкер, Саид (Саного, 16), Градель, Кулурис (Макенго, 89).
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Лилль –
Меньян, Пье, Фонте, Габриэл, Брадарич, Шека, Сумаре (Тиаго Майя, 89), Луис Араужо, Иконе (Реми, 67), Бамба (Языджи, 77), Осимхен.
- Дата проведения
- 19 октября, 21.00, «Стад Сен-Симфорьен»
- Гол:
- 1:0 – 86 Диалло.
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Метц –
Укиджа, Сантонз, Бойе (Сунзу, 46), Фофана, Каби, Маига, Ндорам, Гакпа (Нгетте, 81), Траоре, Диалло, Амброз (Булая, 77).
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Нант –
Лафон, Аппиа, Жиротто, Ваге, Мутуссами, Туре, Абед, Блас, Бенавенте (Базила, 65), Саймон (Бамба, 68), Кулибали (Юан, 81).
- Удаление:
- Ваге (62).
- Дата проведения
- 19 октября, 21.00, «Стад Раймон Копа»
- Гол:
- 0:1 – 67 Кардона.
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Анжер –
Бютель, Манко, Траоре, Тома (Павлович, 21), Пелленар, Сантамария, Эль-Мелали (Нинга, 75), Перейра Лаже, Мангани, Капель, Алиуи (Баокен, 64).
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Брест –
Ларсоннер, Фоссурье, Кастеллетто, Бен, Бааль, Белькебла, Баттоккио (Дюверн, 83), Грансир (Кардона, 64), Отре (Менди, 77), Ласн, Шарбонье.
- Предупреждение:
- Павлович (90).
- Дата проведения
- 19 октября, 21.00, «Огюст Делон»
- Гол:
- 1:0 – 2 Абдельхамид.
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Реймс –
Райкович, Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Конан, Ромао, Шавалерен, Кафаро (Донис, 68), Уден (Мунеци, 82), Думбия (Камара, 78), Диа.
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Монпелье –
Рульи, Педру Мендеш, Илтон, Коцца (Саванье, 64), Суке, Ле Таллек, Ферри (Шкулетич, 77), Шотар (Камара, 42), Ойонго, Молле, Лаборд.
- Дата проведения
- 18 октября, 21.45, «Альянц Ривьера»
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Ницца –
Бенитес, Бюрне, Эрей, Данте, Сарр, Ле-Мелу, Сипрьен, Данило (Пельмар, 71), Ганаго (Тамез, 80), Дольберг (Маолида, 90), Клод-Морис.
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ПСЖ –
Навас, Менье, Тиаго Силва (Маркиньос, 46), Кимпембе, Диалло, Эррера, Паредес, Ди Мария, Шупо-Мотинг (Курзава, 62), Икарди, Сарабия (Мбаппе, 83).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.