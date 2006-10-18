Матч «Барса» – «Реал» отложен на декабрь, Дзюба интересен «Интеру», россиянин попался на допинге в НХЛ и другие новости утра

1. Матч между «Барселоной» и «Реалом», который должен был состояться 26 октября, отложен из-за политической обстановки в Каталонии. Игра может пройти 7 или 18 декабря.

2. Главный слух четверга – упоминание Дзюбы применительно к планам «Интера». В России это восприняли довольно-таки серьезно, Станислав Черчесов хочет, чтобы у капитана сборной была определенность.

3. В Англии проясняется расписание декабрьских игр. «Ман Сити» придется провести два матча менее чем за 48 часов, и клуб этим недоволен. Фанаты «Ливерпуля» тоже не в восторге, ведь их команда будет играть вечером 26 декабря.

4. В НХЛ Тарасенко забросил 2-ю шайбу в сезоне, Гусев – 3-ю, а его «Нью-Джерси» одержал первую победу в чемпионате. Результаты матчей – здесь.

5. Российский форвард «Вегаса» Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов. В комментариях со стороны клуба и игрока заметны несостыковки.

6. В КХЛ «Ак Барс» победил «Йокерит», СКА проиграл «Нефтехимику». У команды Романа Ротенберга дела в последнее время идут не очень, но уже готовы контрмеры: Бывальцева и Кочеткова отдадут «Витязю» в обмен на Самонова и Швец-Рогового.

7. В баскетбольной Евролиге 28 очков Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Химки», «Жальгирис» одержал победу над «Реалом».

8. На Кубке Кремля Рублев, Чилич и Шарди вышли в 1/4 финала. В женской части сетки того же добились Павлюченкова, Кудерметова, Бертенс и Младенович.

9. На свадьбе Рафаэля Надаля в эти выходные ожидается бывший король Испании Хуан Карлос. Персонал подписал соглашение о неразглашении.

10. Хабиб Нурмагомедов в четверг не вышел к журналистам на запланированной ранее пресс-конференции. Объяснили это тем, что его вызвали в Кремль. Тем временем Конор Макгрегор готов драться с Фрэнки Эдгаром и отдать свой гонорар спасателям.

11. Фигуристка Щербакова заявила два четверных лутца в произвольной программе на Skate America. Смело!

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