НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт», «Майами» примет «Хьюстон» и другие встречи

Сегодня в заключительный день предсезонных матчей «Лейкерс» в третий раз сыграют с «Голден Стэйт».

«Майами» примет на своей площадке «Хьюстон».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Леброн продался. Он – красавчик