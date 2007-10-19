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    НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт», «Майами» примет «Хьюстон» и другие встречи

    Теги результаты Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Мемфис Майами Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Филадельфия Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

    Сегодня в заключительный день предсезонных матчей НБА «Лейкерс» в третий раз сыграют с «Голден Стэйт».

    «Майами» примет на своей площадке «Хьюстон».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Филадельфия – Вашингтон 44:54 (2 четверть)
    Дата проведения
    19 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Бруклин – Торонто 39:43 (2 четверть)
    Дата проведения
    19 октября, 02.30, «Nassau Coliseum»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Хьюстон 2:7 (1 четверть)
    Дата проведения
    19 октября, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Новый Орлеан 5:10 (1 четверть)
    Дата проведения
    19 октября, 03.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Мемфис
    Дата проведения
    19 октября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Лейкерс
    Дата проведения
    19 октября, 05.30, «Chase Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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