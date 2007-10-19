НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт», «Майами» примет «Хьюстон» и другие встречи

Сегодня в заключительный день предсезонных матчей НБА «Лейкерс» в третий раз сыграют с «Голден Стэйт».
«Майами» примет на своей площадке «Хьюстон».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.30, «Nassau Coliseum»
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 19 октября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 05.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.