Евролига. Видеотрансляция. «Зенит» на выезде играет с «Олимпиакосом», «Барселона» принимает «Альбу»

Сегодня в рамках 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2019/20 петербургский «Зенит» играет на выезде с греческим «Олимпиакосом».

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Испанская «Барселона» принимает немецкую «Альбу».

Евролига

Регулярный чемпионат

3-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 3-0, Барселона Испания – 2-0, Бавария Германия – 2-1, Химки Россия – 2-1, Реал Испания – 2-1, Милан Италия – 2-1, Виллербан Франция – 2-1, Альба Германия – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Баскония Испания – 1-2, Жальгирис Литва – 1-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-2, Фенербахче Турция – 1-2, Зенит Россия – 0-2, Валенсия Испания – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Дмитрий Домани – легенда ЦСКА и «Динамо». Вчера он получил 6 лет колонии