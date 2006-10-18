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Евролига. Видеотрансляция. «Зенит» на выезде играет с «Олимпиакосом», «Барселона» принимает «Альбу»

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Сегодня в рамках 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2019/20 петербургский «Зенит» играет на выезде с греческим «Олимпиакосом».

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию этого матча в прямом эфире.

Испанская «Барселона» принимает немецкую «Альбу».

Евролига

Регулярный чемпионат

3-й тур

Олимпиакос Греция  –  Зенит Россия 38:44 (3 четверть)
Дата проведения
18 октября, 21.30, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Милутинов (10), Принтезис (7), Спанулис (6), Пантер (6), Пол (5), Рубит (4), Кониарис (0), Болдуин (0), Папаниколау (0), Кузминскас (0).
Зенит
Понитка (7), Холлинз (6), Аброматис (6), Томас (5), Ренфро (3), Трушкин (3), Хвостов (2), Альбиси (2), Айон (2), Айверсон (2), Воронов (0).

Барселона Ласса Испания  –  Альба Германия 34:35 (2 четверть)
Дата проведения
18 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Валенсия Баскет Испания  –  Анадолу Эфес Турция 46:39 (2 четверть)
Дата проведения
18 октября, 22.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА Россия – 3-0, Барселона Испания – 2-0, Бавария Германия – 2-1, Химки Россия – 2-1, Реал Испания – 2-1, Милан Италия – 2-1, Виллербан Франция – 2-1, Альба Германия – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Баскония Испания – 1-2, Жальгирис Литва – 1-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-2, Фенербахче Турция – 1-2, Зенит Россия – 0-2, Валенсия Испания – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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