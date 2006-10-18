Евролига. Видеотрансляция. «Зенит» на выезде играет с «Олимпиакосом», «Барселона» принимает «Альбу»

Сегодня в рамках 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2019/20 петербургский «Зенит» играет на выезде с греческим «Олимпиакосом».
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию этого матча в прямом эфире.
Испанская «Барселона» принимает немецкую «Альбу».
Евролига
Регулярный чемпионат
3-й тур
- Дата проведения
- 18 октября, 21.30, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Милутинов (10), Принтезис (7), Спанулис (6), Пантер (6), Пол (5), Рубит (4), Кониарис (0), Болдуин (0), Папаниколау (0), Кузминскас (0).
- Дата проведения
- 18 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 18 октября, 22.00, «Ла Фонтета»
Положение команд: ЦСКА Россия – 3-0, Барселона Испания – 2-0, Бавария Германия – 2-1, Химки Россия – 2-1, Реал Испания – 2-1, Милан Италия – 2-1, Виллербан Франция – 2-1, Альба Германия – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Баскония Испания – 1-2, Жальгирис Литва – 1-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-2, Фенербахче Турция – 1-2, Зенит Россия – 0-2, Валенсия Испания – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дмитрий Домани – легенда ЦСКА и «Динамо». Вчера он получил 6 лет колонии