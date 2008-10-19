⚡ Чен лидирует после короткой программы на Skate America, Алиев – 2-й с двумя четверными прыжками

Сегодня ночью в Лас-Вегасе мужчины выступили с короткими программами на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America .

Лучший результат показал американец Нэтан Чен (102,71). Россиянин Дмитрий Алиев идет на 2 месте, отстав на 6,14 балла.

Только они исполнили по 2 четверных прыжка в короткой программе: у Алиева – тулуп и лутц в каскаде с тройным тулупом, у Чена – лутц и тулуп в каскаде с тройным тулупом.

Еще один фигурист из России Роман Савосин занимает 12-е место.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Лас-Вегас, США

Мужчины

Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) – 102,71

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 96,57

3. Киган Мессинг (Канада) – 96,34

4. Джэйсон Браун (США) – 83,45

5. Михал Бржезина (Чехия) – 81,11

6. Алексей Быченко (Израиль) – 79,76

7. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 78,98

8. Казуки Томоно (Япония) – 75,01

9. Цзинь Боян (Китай) – 74,56

10. Алексей Красножон (США) – 72,30

11. Кошира Шимада (Япония) – 72,12

12. Роман Савосин (Россия) – 57,92

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию