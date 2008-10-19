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⚡ Чен лидирует после короткой программы на Skate America, Алиев – 2-й с двумя четверными прыжками

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Сегодня ночью в Лас-Вегасе мужчины выступили с короткими программами на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America .

Лучший результат показал американец Нэтан Чен (102,71). Россиянин Дмитрий Алиев идет на 2 месте, отстав на 6,14 балла.

Только они исполнили по 2 четверных прыжка в короткой программе: у Алиева – тулуп и лутц в каскаде с тройным тулупом, у Чена – лутц и тулуп в каскаде с тройным тулупом.

Еще один фигурист из России Роман Савосин занимает 12-е место.

Гран-при по фигурному катанию 

1-й этап

Skate America 

Лас-Вегас, США

Мужчины

Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) – 102,71
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 96,57
3. Киган Мессинг (Канада) – 96,34
4. Джэйсон Браун (США) – 83,45
5. Михал Бржезина (Чехия) – 81,11
6. Алексей Быченко (Израиль) – 79,76
7. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 78,98
8. Казуки Томоно (Япония) – 75,01
9. Цзинь Боян (Китай) – 74,56
10. Алексей Красножон (США) – 72,30
11. Кошира Шимада (Япония) – 72,12
12. Роман Савосин (Россия) – 57,92

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию

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