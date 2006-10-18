«Ахмат» – «Локомотив» – 0:1. Коломейцев забил. Онлайн-трансляция

В 13-м туре Премьер-лиги «Локомотив» в гостях играет с «Ахматом».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 18 октября, 19.30, «Ахмат-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 23 Коломейцев.
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Ахмат –
Городов, Семенов, Мусалов (Харин, 53), Нижич, Уциев, Бериша, Роши (Михаляк, 46), Иванов, Глушаков (Швец, 77), Исмаэл, Мбенг.
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Локомотив –
Гильерме, Магкеев, Идову, Живоглядов, Серкейра, Миранчук, Коломейцев, Жоау Мариу, Чорлука, Джорджевич (Куликов, 32), Эдер.
- Предупреждения:
- Живоглядов (40), Харин (74).