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«Ахмат» – «Локомотив» – 0:1. Коломейцев забил. Онлайн-трансляция

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Александр Коломейцев Футбол

В 13-м туре Премьер-лиги «Локомотив» в гостях играет с «Ахматом».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Ахмат – Локомотив 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
18 октября, 19.30, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 23 Коломейцев.
АхматГородов, Семенов, Мусалов (Харин, 53), Нижич, Уциев, Бериша, Роши (Михаляк, 46), Иванов, Глушаков (Швец, 77), Исмаэл, Мбенг.
ЛокомотивГильерме, Магкеев, Идову, Живоглядов, Серкейра, Миранчук, Коломейцев, Жоау Мариу, Чорлука, Джорджевич (Куликов, 32), Эдер.
Предупреждения:
Живоглядов (40), Харин (74).

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