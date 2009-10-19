Skate America. Загорски и Гурейро – 2-е в ритм-танце, Степанова и Букин выступят во второй разминке

19 октября в Лас-Вегасе на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America дуэты покажут ритм-танцы. Россию на турнире представят Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Софья Шевченко и Игорь Еременко.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Лас-Вегас, США

Танцы на льду



Ритм-танец

Начало – 5.05 по московскому времени (19 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ), Первый канал (сайт).

1. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 77,85

2. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 70,49

3. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 67,28

4. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 66,10

5. Чэнь Хун – Чжомин Сунь (Китай) – 61,46

Вторая разминка

6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция)

7. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

8. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

10. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 6.18

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию