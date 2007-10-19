Гвоздик лидировал по очкам на момент остановки боя против Бетербиева

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик вел на записках судей поединка против чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева на момент остановки.
Двое судей отдавали преимущество украинцу со счетом 87-84 и 86-85. На карте третьего судьи впереди был Бетербиев – 87-83.
#BeterbievNail scorecards 📝 pic.twitter.com/OToN9jnVFi— Dawid P. (@DPbokswpolsce) 19 жовтня 2019 р.
Напомним, что Бетербиев нокаутировал Гвоздика в десятом раунде.
Бетербиев нокаутировал Гвоздика. Теперь у него два титула чемпиона мира