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Гвоздик лидировал по очкам на момент остановки боя против Бетербиева

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Александр Гвоздик бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик вел на записках судей поединка против чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева на момент остановки. 

Двое судей отдавали преимущество украинцу со счетом 87-84 и 86-85. На карте третьего судьи впереди был Бетербиев – 87-83.

Напомним, что Бетербиев нокаутировал Гвоздика в десятом раунде.

Бетербиев нокаутировал Гвоздика. Теперь у него два титула чемпиона мира

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