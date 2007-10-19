Гвоздик лидировал по очкам на момент остановки боя против Бетербиева

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе вел на записках судей поединка против чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе на момент остановки.

Двое судей отдавали преимущество украинцу со счетом 87-84 и 86-85. На карте третьего судьи впереди был Бетербиев – 87-83.

Напомним, что Бетербиев нокаутировал Гвоздика в десятом раунде.

Бетербиев нокаутировал Гвоздика. Теперь у него два титула чемпиона мира