Дата класико еще не согласована. Лига предложила 7 декабря, федерация – 18 декабря

Продолжаются переговоры о переносе матча 10-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и , сообщает Mundo Deportivo.

Руководство Ла Лиги считает, что класико из-за коммерческих соображений нужно проводить в выходной день и предлагает организовать игру 7 декабря.

Комитет по проведению соревнований предлагает перенести игру на среду, 18 декабря.

Сообщалось, что правительство Испании, Ла Лига и федерация футбола страны не хотят, чтобы класико прошло на . Однако комитет по проведению соревнований исключил возможность переноса матча на другой стадион.

Вопрос о переносе игры был поднят на фоне протестов, которые вспыхнули в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.