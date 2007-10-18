Skate America. Пары. Павлюченко и Ходыкин, Пэн Чэн и Цзинь Ян покажут короткие программы

Сегодня в Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. С короткой программой выступит российская пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин.
1-й этап
Skate America
Лас-Вегас, США
Пары
Короткая программа
Начало – 23.00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (сайт).
Первая разминка
1. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания)
2. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США)
3. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада)
4. Хэвен Денни – Брэндон Фрейзер (США).
Вторая разминка
5. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия)
6. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 23.47
7. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)
8. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай)
Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию