Skate America. Пары. Павлюченко и Ходыкин, Пэн Чэн и Цзинь Ян покажут короткие программы

Сегодня в Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. С короткой программой выступит российская пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Лас-Вегас, США

Пары

Короткая программа

Начало – 23.00 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (сайт).

Первая разминка



1. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания)

2. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США)

3. Камилла Руэст – Эндрю Вольф (Канада)

4. Хэвен Денни – Брэндон Фрейзер (США).

Вторая разминка

5. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия)

6. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 23.47

7. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)

8. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай)

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию