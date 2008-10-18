Ла Лига просит перенести матч «Барса» – «Реал» на 4 декабря. Клубы хотят сыграть 18-го

Ла Лига направила письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести матч 10-го тура «Барселона» – «Реал» на 4 декабря (21:00 по местному времени).

«Я прошу Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации назначить 4 декабря датой проведения матча «Барселона» – «Реал», несмотря на позицию клубов, в связи с тем, что именно Ла Лига, а не клубы и федерация ответственна за получение максимальной пробыли от коммерческих сделок по реализации аудиовизуальных прав», – говорится в письме президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Ранее оба клуба выступили за перенос матча с 26 октября на 18 декабря.

Матч перенесли на фоне протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Все, из-за протестов в Каталонии класико перенесли на декабрь