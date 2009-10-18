Комитет по проведению соревнований принял решение о переносе матча Ла Лиги – «Реал», изначально назначенного на 26 октября.

Клубы должны договориться о новой дате проведения матча до 10 утра понедельника, 21 октября. Если стороны не смогут прийти к соглашению, решение примет Комитет по проведению соревнований.

Королевская испанская федерация футбола выступала за проведение матча 18 декабря, Ла Лига предлагала назначить матч на 7 декабря.

Матч перенесли на фоне протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Все, из-за протестов в Каталонии класико перенесли на декабрь