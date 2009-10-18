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Фергюсона обвинили в сдаче матча ЛЧ с «Юве». Агент заявил, что подарил ему «Ролекс» за 30 тысяч евро

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА происшествия агенты Футбол

Агент Джузеппе Пальяра заявил, что давал взятку бывшему тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону в обмен на сдачу матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Пальяра, являющийся является фигурантом дела о коррупции в футболе, на одной из встреч с журналисткой под прикрытием заявил, что Фергюсон был с ним в сговоре с целью обеспечить нужный результат матча Лиги чемпионов с «Юве». За это Пальяра подарил шотландскому специалисту часы «Ролекс» стоимостью 30 тысяч евро.

Также агент обвинил Фергюсона в том, что тот получал деньги за трансферы футболистов и работал только с теми агентами, которые делились с ним.

77-летний специалист был тренером «МЮ» с 1986 по 2013 годы.

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