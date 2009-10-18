Агент Джузеппе Пальяра заявил, что давал взятку бывшему тренеру Алексу Фергюсону в обмен на сдачу матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Пальяра, являющийся является фигурантом дела о коррупции в футболе, на одной из встреч с журналисткой под прикрытием заявил, что Фергюсон был с ним в сговоре с целью обеспечить нужный результат матча с «Юве». За это Пальяра подарил шотландскому специалисту часы «Ролекс» стоимостью 30 тысяч евро.

Также агент обвинил Фергюсона в том, что тот получал деньги за трансферы футболистов и работал только с теми агентами, которые делились с ним.

77-летний специалист был тренером «МЮ» с 1986 по 2013 годы.