НХЛ. «Вашингтон» примет «Рейнджерс», «Питтсбург» – «Даллас», «Детройт» сыграет с «Эдмонтоном»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 19 октября, 05.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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