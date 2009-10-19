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НХЛ. «Вашингтон» примет «Рейнджерс», «Питтсбург» – «Даллас», «Детройт» сыграет с «Эдмонтоном»

Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Каролина Вашингтон Флорида Детройт Коламбус Чикаго Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас НХЛ Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

Флорида – Колорадо
Дата проведения
19 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Рейнджерс
Дата проведения
19 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Даллас
Дата проведения
19 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Коламбус
Дата проведения
19 октября, 03.30, «United Center»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Детройт
Дата проведения
19 октября, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Каролина
Дата проведения
19 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

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