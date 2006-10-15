Матч «Зенит» – «Ростов» обслужит Карасев, 2 игры с ВАР и другие назначения 13-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров на матчи 13-го тура РПЛ.
18 октября (пятница)
«Ахмат» – «Локомотив»
Судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор – Вячеслав Харламов (Москва).
19 октября (суббота)
«Тамбов» – «Урал»
Судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Спартак» – «Рубин»
Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
«Зенит» – «Ростов»
Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
20 октября (воскресенье)
«Оренбург» – «Крылья Советов»
Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).
«Уфа» – «ЦСКА»
Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Арсенал» – «Сочи»
Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); ВАР – Алексей Сухой (Люберцы), АВАР – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
«Динамо» – «Краснодар»
Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).