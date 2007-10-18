«Витязь» обменял Самонова и Швец-Рогового в СКА на Бывальцева и Кочеткова

«Витязь» и СКА совершили обмен, информирует официальный сайт .

В клуб из Санкт-Петербурга перешел голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой. Взамен получил вратаря Петра Кочеткова и форварда Алексея Бывальцева.

Самонов – лучший вратарь КХЛ по проценту отраженных бросков (97,6%) и коэффициенту надежности (0,88). Швец-Роговой в нынешнем сезоне набрал 6 (3+3) очков в 12 матчах.

Кочетков в нынешнем сезоне провел шесть матчей, в которых одержал три победы. Бывальцев провел 15 матчей и отметился 5 (1+4) баллами.

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