Журналист «СЭ» о Тедеско в образе Джокера: «Это клоун-принц преступного мира, гениальный и опасный. Он круче Бэтмена»

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов прокомментировал ситуацию с обложкой издания, на которой главный тренер был изображен в образе Джокера.

«Не буду скрывать, что сама идея появилась у меня. Главному редактору и всей креативной группе идея понравилась. Мы даже хотели сделать одну фишку во время фотосессии Тедеско для интервью, но не срослось.

Лично я был бы в восторге, если бы мне подарили портрет или где-то опубликовали в образе Джокера. Для меня Джокер – это, возможно, лучший персонаж в истории комиксов и один из культовых персонажей современной поп-культуры. Не случайно его в основном играли и озвучивали только гении.

Ни я, ни мы все не собирались никого оскорбить и вообще не вкладывали «клоунский» смысл, потому что Джокер – это не клоун, а КЛОУН-ПРИНЦ (обыгрыш слова «кронпринц» – Sports.ru) преступного мира, гениальный и опасный для противников. Разница огромная. Джокер круче Бэтмена, как по мне.

Но, к сожалению, кого-то обложка действительно задела. Возможно, мы оказались не правы, потому что цели обидеть точно не было.

Я высказал сейчас личное отношение. Позицию издания можно прочитать на нашем сайте», – сказал Симонов.

Также Симонов высказался о реакции самого Тедеско.

«Добавлю после того, как услышал заявление самого Тедеско. Рад, что он адекватно воспринял и не обижен.

Честно, меньше всего хотелось, чтобы его задело – такой цели не было даже близко. Рад, что этого не произошло!

Желаю, чтобы в «Спартаке» была его лучшая роль на Оскар, как у Хоакина Феникса», – заявил Симонов.

В комиксах DC Джокер традиционно выступает как серийный убийца и маньяк.

«Спорт-Экспресс» вынес на обложку фото Тедеско в образе Джокера. Тренер не обиделся, а болельщики «Спартака» в бешенстве