Тедеско про обложку с Джокером: «Это самая важная карта в игре, считаю это комплиментом»

Главный тренер Доменико Тедеско прокомментировал обложку «Спорт-Экспресса», на которой он изображен в образе Джокера.

«Я узнал об этом минут 10 назад. У меня не было времени прочитать газету. Думаю, джокер – самая важная карта в игре, так что считаю это комплиментом», – сказал Тедеско на пресс-конференции.

Заместитель главного редактора «СЭ» о Тедеско в образе Джокера: «Это клоун-принц преступного мира, гениальный и опасный. Он круче Бэтмена»

«Спорт-Экспресс» вынес на обложку фото Тедеско в образе Джокера. Тренер не обиделся, а болельщики «Спартака» в бешенстве