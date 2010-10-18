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Тедеско про обложку с Джокером: «Это самая важная карта в игре, считаю это комплиментом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал обложку «Спорт-Экспресса», на которой он изображен в образе Джокера.

«Я узнал об этом минут 10 назад. У меня не было времени прочитать газету. Думаю, джокер – самая важная карта в игре, так что считаю это комплиментом», – сказал Тедеско на пресс-конференции.

Заместитель главного редактора «СЭ» о Тедеско в образе Джокера: «Это клоун-принц преступного мира, гениальный и опасный. Он круче Бэтмена»

«Спорт-Экспресс» вынес на обложку фото Тедеско в образе Джокера. Тренер не обиделся, а болельщики «Спартака» в бешенстве

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