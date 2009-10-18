Skate America. Туктамышева, Щербакова, Константинова и Сакамото выйдут на лед с короткими программами

19 октября рано утром по московскому времени на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе Skate America женщины выйдут на лед с короткими программами. От России на турнире выступят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Станислава Константинова.
1-й этап
Skate America
Лас-Вегас, США
Женщины
Короткая программа
Начало – 7.00 по московскому времени (19 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ), Первый канал (сайт).
Первая разминка
1. И Кристи Лен (Гонконг)
2. Эмбер Гленн (США)
3. Вероника Малле (Канада)
4. Карен Чен (США)
5. Мако Ямашита (Япония)
6. Анна Щербакова (Россия) – 7.40
Вторая разминка
7. Елизавета Туктамышева (Россия) – 7.54
8. Лим Ын Су (Южная Корея)
9. Вакаба Хигучи (Япония)
10. Брэди Теннелл (США)
11. Каори Сакамото (Япония)
12. Станислава Константинова (Россия) – 8.26
Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию