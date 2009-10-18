Skate America. Туктамышева, Щербакова, Константинова и Сакамото выйдут на лед с короткими программами

19 октября рано утром по московскому времени на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе Skate America женщины выйдут на лед с короткими программами. От России на турнире выступят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Станислава Константинова.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Лас-Вегас, США

Женщины

Короткая программа

Начало – 7.00 по московскому времени (19 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ), Первый канал (сайт).

Первая разминка



1. И Кристи Лен (Гонконг)

2. Эмбер Гленн (США)

3. Вероника Малле (Канада)

4. Карен Чен (США)

5. Мако Ямашита (Япония)

6. Анна Щербакова (Россия) – 7.40

Вторая разминка

7. Елизавета Туктамышева (Россия) – 7.54

8. Лим Ын Су (Южная Корея)

9. Вакаба Хигучи (Япония)

10. Брэди Теннелл (США)

11. Каори Сакамото (Япония)

12. Станислава Константинова (Россия) – 8.26

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию