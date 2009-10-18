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Skate America. Туктамышева, Щербакова, Константинова и Сакамото выйдут на лед с короткими программами

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19 октября рано утром по московскому времени на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе Skate America женщины выйдут на лед с короткими программами. От России на турнире выступят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Станислава Константинова.

Гран-при по фигурному катанию 

1-й этап

Skate America 

Лас-Вегас, США

Женщины

Короткая программа

Начало – 7.00 по московскому времени (19 октября), прямая трансляция – Первый канал (ТВ), Первый канал (сайт).

Первая разминка

1. И Кристи Лен (Гонконг)
2. Эмбер Гленн (США)
3. Вероника Малле (Канада)
4. Карен Чен (США)
5. Мако Ямашита (Япония)
6. Анна Щербакова (Россия) – 7.40

Вторая разминка

7. Елизавета Туктамышева (Россия) – 7.54
8. Лим Ын Су (Южная Корея)
9. Вакаба Хигучи (Япония)
10. Брэди Теннелл (США)
11. Каори Сакамото (Япония)
12. Станислава Константинова (Россия) – 8.26

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию

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