«Зенит» в плей-офф Лиги Европы, фанат выбежал на поле к Глушакову, Бабиков выиграл 1-й спринт в сезоне и другие новости утра

1. «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места, победив «Копенгаген». «Краснодар» набрал 12 очков, выиграв у «Акхисар Беледие», но еще ничего себе не гарантировал.

«Спартак» замыкает группу в Лиге Европы после поражения от «Рапида». Москвичам для выхода в плей-офф нужно побеждать «Вильярреал» в гостях.

2. Фанат «Спартака» выбежал на поле к Глушакову прямо во время игры, а потом заявил, что Денис «ударил первым». Но полиция задержала болельщика и возбудила административное дело. А перед матчем «Фратрия» запустила флешмоб #СпартакБезГлушакова.

3. В НХЛ «Тампа» прервала победную серию «Баффало», у Кучерова – 2 очка. Тот же результат у Анисимова в матче с «Виннипегом», но «Чикаго» это не спасло.

У «Джетс» вновь отличился Лайне – дубль и пачка рекордов. Все результаты дня – здесь.

4. Кубок IBU. Бабиков выиграл мужской спринт в шведском Идре. У женщин второй стала Кручинкина, перешедшая из России в Беларусь в октябре, Морозовая – 3-я.

5. Сборная России опустилась с 41-го на 48-е место в рейтинге ФИФА. Все из-за двух поражений в ноябре.

6. КХЛ. «Авангард» победил «Автомобилист», «Салават Юлаев» уступил «Магнитке», «Трактор» был сильнее «Адмирала» и другие результаты дня.

7. Лига Европы. Киевское «Динамо», «Бетис», «Спортинг», «Фенербахче» и «Зальцбург» вышли в плей-офф.

8. IFFHS. Модрич стал плеймейкером года, Куртуа – лучшим вратарем. Черчесов вошел в топ-4 тренеров сборных, а Зидан назван лучшим клубным тренером.

9. «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» 9 декабря сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в ответном матче финала Кубка Либертадорес. «Ривер» оштрафовали на 400 тысяч долларов за беспорядки, клуб проведет два матча без зрителей.

10. В НБА «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в овертайме, несмотря на 51 очко Кевина Дюрэнта. Все результаты дня – здесь.

11. Евролига. 24 очка Хиггинса помогли ЦСКА обыграть «Реал».

12. НХЛ. «Каролина» выставила на драфт отказов Зыкова, «Сент-Луис» – Сошникова.

13. Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Самедов могут сыграть прощальный матч за сборную России.

14. Adidas и EA Sports сделали формы для «Реала», «МЮ», «Юве» и «Баварии». Их можно купить не только в FIFA 19.

15. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пропустит финал Гран-при из-за травмы голеностопа. Его заменит канадец Киган Мессинг.

16. Волейбол. ЧМ среди клубов. 3-й тур. «Факел» проиграл «Кучине Лубе», казанский «Зенит» победил «Скру».

17. Гандбол. Чемпионат Европы (жен). Россия победила Францию в стартовом матче.

18. Tallinn Trophy. Саханович одержала победу у девушек. Ковтун победил у парней.

19. «Формула-1». Польская нефтяная компания стала спонсором «Уильямса». Команда получит 24 миллиона долларов за два года.

Цитаты дня:

Клопп о «ПСЖ»: «Сперва ты валяешься, будто умираешь, а через минуту поднимаешься. Это не футбол»

Андрей Аршавин: «Я против натурализации. Не вижу смысла в игре бразильцев за Россию»

Елизавета Туктамышева: «За всю карьеру я падала на лед реже, чем Неймар за 90 минут»