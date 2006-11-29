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    Кубок IBU. Спринт. Бабиков победил, Корастылев – 4-й, Шопин – 8-й

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    Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в спринте на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре.

    Кубок IBU

    1-й этап

    Идре, Швеция

    Мужчины

    Спринт

    1. Антон Бабиков (Россия) – 26.00,1 (0+0)
    2. Аристид Бегю (Франция) – 17,4 (0+0)
    3. Лукас Фратшер (Германия) – 22,7 (1+1)
    4. Сергей Корастылев (Россия) – 34,4 (0+0)
    5. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 39,8 (0+2)
    6. Симон Фуркад (Франция) – 40,1 (0+1)
    7. Флоран Клод (Бельгия) – 46,0 (1+1)
    8. Юрий Шопин (Россия) – 46,3 (0+1)
    9. Филипп Наврат (Германия) – 47,8 (1+0)
    10. Даниэль Мезотич (Австрия) – 56,8 (0+0)
    11. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 59,8 (2+0)...
    14. Александр Поварницын (Россия) – 1.14,4 (0+3)...
    16. Давид Коматц (Австрия) – 1.17,3 (2+0)
    17. Петр Пащенко (Россия) – 1.25,5 (2+1)...
    25. Роман Реес (Германия) – 1.47,7 (2+1)...
    38. Игорь Малиновский (Россия) – 2.16,1 (2+0)

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