Кубок IBU. Спринт. Бабиков победил, Корастылев – 4-й, Шопин – 8-й

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в спринте на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре.
Кубок IBU
1-й этап
Идре, Швеция
Мужчины
Спринт
1. Антон Бабиков (Россия) – 26.00,1 (0+0)
2. Аристид Бегю (Франция) – 17,4 (0+0)
3. Лукас Фратшер (Германия) – 22,7 (1+1)
4. Сергей Корастылев (Россия) – 34,4 (0+0)
5. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 39,8 (0+2)
6. Симон Фуркад (Франция) – 40,1 (0+1)
7. Флоран Клод (Бельгия) – 46,0 (1+1)
8. Юрий Шопин (Россия) – 46,3 (0+1)
9. Филипп Наврат (Германия) – 47,8 (1+0)
10. Даниэль Мезотич (Австрия) – 56,8 (0+0)
11. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 59,8 (2+0)...
14. Александр Поварницын (Россия) – 1.14,4 (0+3)...
16. Давид Коматц (Австрия) – 1.17,3 (2+0)
17. Петр Пащенко (Россия) – 1.25,5 (2+1)...
25. Роман Реес (Германия) – 1.47,7 (2+1)...
38. Игорь Малиновский (Россия) – 2.16,1 (2+0)