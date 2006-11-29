«Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места

«Зенит» победил «Копенгаген» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Клуб из Санкт-Петербурга набрал 11 очков и вышел в плей-офф турнира с первого места.
В параллельном матче «Славия» уступила «Бордо» (0:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» – «Копенгаген».
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.55, «Крестовский»
- Гол:
- 1:0 – 59 Мак.
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Зенит –
Лунев, Мевля, Иванович, Анюков, Мак, Кузяев, Паредес, Эрнани (Оздоев, 88), Ерохин (Маркизио, 74), Дриусси (Заболотный, 60), Дзюба.
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Копенгаген –
Андерсен, Вавро (Папаяннопулос, 54), Бенгтссон, Анкерсен, Бьелланд, Сков (Винд, 78), Грегуш, Зека, Хольсе (Фальк, 60), Сотериу, Н`Дойе.