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    «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места

    Теги Зенит Лига Европы Копенгаген Роберт Мак Футбол

    «Зенит» победил «Копенгаген» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Клуб из Санкт-Петербурга набрал 11 очков и вышел в плей-офф турнира с первого места.

    В параллельном матче «Славия» уступила «Бордо» (0:2).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» – «Копенгаген».

    Зенит Россия – Копенгаген Дания 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    29 ноября, 20.55, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 59 Мак.
    ЗенитЛунев, Мевля, Иванович, Анюков, Мак, Кузяев, Паредес, Эрнани (Оздоев, 88), Ерохин (Маркизио, 74), Дриусси (Заболотный, 60), Дзюба.
    КопенгагенАндерсен, Вавро (Папаяннопулос, 54), Бенгтссон, Анкерсен, Бьелланд, Сков (Винд, 78), Грегуш, Зека, Хольсе (Фальк, 60), Сотериу, Н`Дойе.
    Предупреждения:
    Сков (63), Ерохин (67), Зека (73), Оздоев (89).

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