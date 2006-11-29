«Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места

победил «Копенгаген» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 11 очков и вышел в плей-офф турнира с первого места.

В параллельном матче «Славия» уступила «Бордо» (0:2).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» – «Копенгаген».

Календарь ЛЕ

Таблицы ЛЕ