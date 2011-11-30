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    Чемпионат Европы (жен). Россия обыграла Францию в первом матче группового раунда

    Теги сборная России жен чемпионат Европы жен результаты сборная Франции жен сборная Черногории жен сборная Словении жен Гандбол

    Сегодня во Франции стартовал женский чемпионат Европы по гандболу. Сборная России в первом матче переиграла Францию со счетом 26:23. Француженки являются действующими чемпионками мира. 

    Чемпионат Европы

    Женщины

    Нанси, Франция

    Группа B

    1-й тур

    29 ноября

    Франция – Россия – 23:26 (11:11)

    Голы: Дмитриева (8), Самохина (7), Кузнецова (3), Малашенко (3), Манагарова (2), Макеева, Скоробогатченко, Фролова. 

    Вратарь Анна Седойкина отразила 9 бросков из 32

    30 ноября

    Черногория – Словения – 23.00

    Турнирное положение: Россия – 2 (1), Франция – 0 (1), Черногория – 0 (0), Словения – 0 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Из группы в основной раунд выйдут три команды.

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