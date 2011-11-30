Чемпионат Европы (жен). Россия обыграла Францию в первом матче группового раунда

Сегодня во Франции стартовал женский чемпионат Европы по гандболу. Сборная России в первом матче переиграла Францию со счетом 26:23. Француженки являются действующими чемпионками мира.
Чемпионат Европы
Женщины
Нанси, Франция
Группа B
1-й тур
29 ноября
Франция – Россия – 23:26 (11:11)
Голы: Дмитриева (8), Самохина (7), Кузнецова (3), Малашенко (3), Манагарова (2), Макеева, Скоробогатченко, Фролова.
Вратарь Анна Седойкина отразила 9 бросков из 32
30 ноября
Черногория – Словения – 23.00
Турнирное положение: Россия – 2 (1), Франция – 0 (1), Черногория – 0 (0), Словения – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Из группы в основной раунд выйдут три команды.