Чемпионат Европы (жен). Россия обыграла Францию в первом матче группового раунда

Сегодня во Франции стартовал женский чемпионат Европы по гандболу. Сборная России в первом матче переиграла Францию со счетом 26:23. Француженки являются действующими чемпионками мира.

Чемпионат Европы

Женщины

Нанси, Франция

Группа B

1-й тур

29 ноября

Франция – Россия – 23:26 (11:11)

Голы: Дмитриева (8), Самохина (7), Кузнецова (3), Малашенко (3), Манагарова (2), Макеева, Скоробогатченко, Фролова.

Вратарь Анна Седойкина отразила 9 бросков из 32

30 ноября

Черногория – Словения – 23.00

Турнирное положение: Россия – 2 (1), Франция – 0 (1), Черногория – 0 (0), Словения – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Из группы в основной раунд выйдут три команды.