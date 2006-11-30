«Ривер» и «Бока» сыграют на «Сантьяго Бернабеу» 9 декабря в ответном матче финала Кубка Либертадорес

Конфедерация футбола Южной Америки выбрала Мадрид местом проведения ответной игры финала Кубка Либертадорес.
«Ривер Плейт» примет «Бока Хуниорс» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Игра на домашней арене «Реала» пройдет 9 декабря. Первый матч завершился ничьей – 2:2.
Напомним, вторая игра должна была пройти 24 ноября. Однако болельщики «Ривера» напали на автобус «Боки», выбив стекла. Несколько игроков получили порезы от осколков.
В ходе ликвидации беспорядков несколько футболистов пострадали, в том числе из-за распыления слезоточивого газа).
Матч сначала был перенесен на сутки, а потом отодвинут на неопределенную дату.
«Ривер» в итоге был оштрафован на 400 тысяч долларов и проведет два матча без зрителей в 2019 году.
Фанаты сорвали матч «Боки» и «Ривера»: атака автобуса, слезоточивый газ, осколок в глазу