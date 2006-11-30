«Ривер» и «Бока» сыграют на «Сантьяго Бернабеу» 9 декабря в ответном матче финала Кубка Либертадорес

Конфедерация футбола Южной Америки выбрала местом проведения ответной игры финала Кубка Либертадорес.

«Ривер Плейт» примет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Игра на домашней арене «Реала» пройдет 9 декабря. Первый матч завершился ничьей – 2:2.

Напомним, вторая игра должна была пройти 24 ноября. Однако болельщики «Ривера» напали на автобус «Боки», выбив стекла. Несколько игроков получили порезы от осколков.

В ходе ликвидации беспорядков несколько футболистов пострадали, в том числе из-за распыления слезоточивого газа).

Матч сначала был перенесен на сутки, а потом отодвинут на неопределенную дату.

«Ривер» в итоге был оштрафован на 400 тысяч долларов и проведет два матча без зрителей в 2019 году.

Фанаты сорвали матч «Боки» и «Ривера»: атака автобуса, слезоточивый газ, осколок в глазу

Матч «Боки» и «Ривера» опять перенесен