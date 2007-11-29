Клопп о «ПСЖ»: «Сперва ты валяешься, будто умираешь, а через минуту поднимаешься. Это не футбол»

Главный тренер Юрген Клопп поделился мнением о судействе в матче Лиги чемпионов против (1:2).

«Нельзя давать желтые карточки за все подряд. Сперва ты валяешься, будто умираешь, а через минуту поднимаешься. Это не спортивное поведение. Это не футбол.

Я не говорю, что не заслужил победу. Я не ожидаю от судей помощи, я просто хочу, чтобы подобные вещи пресекались.

Такое не часто происходит, люди стояли на ногах, мы тоже были недостаточно сдержаны.

Даже Гомес получил желтую карточку, хотя он самый милый парень на планете, и был близок к красной», – сказал Клопп.

Матч обслуживали польские арбитры во главе с Шимоном Марчиняком.

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