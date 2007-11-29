Черчесов вошел в топ-4 лучших тренеров сборных по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших тренеров сборных 2018 года.
Четвертое место в рейтинге занял Станислав Черчесов, возглавляющий сборную России. 55-летний специалист набрал 26 голосов.
Под его руководством команда на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.
Лучшим тренером признан Дидье Дешам (304 голоса), который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира.
Златко Далич (198 голосов), тренер сборной Хорватии, ставшей серебряным призером ЧМ, занял второе место, а Роберто Мартинес (84 голоса), приведший сборную Бельгии к бронзовым медалям, расположился на третьей позиции.
В голосовании принимали участие эксперты из 90 стран мира.