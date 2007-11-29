Черчесов вошел в топ-4 лучших тренеров сборных по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики ( ) представила рейтинг лучших тренеров сборных 2018 года.

Четвертое место в рейтинге занял , возглавляющий сборную России. 55-летний специалист набрал 26 голосов.

Под его руководством команда на дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.

Лучшим тренером признан (304 голоса), который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира.

Златко Далич (198 голосов), тренер сборной Хорватии, ставшей серебряным призером ЧМ, занял второе место, а (84 голоса), приведший сборную Бельгии к бронзовым медалям, расположился на третьей позиции.

В голосовании принимали участие эксперты из 90 стран мира.