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    Черчесов вошел в топ-4 лучших тренеров сборных по версии IFFHS

    Теги Станислав Черчесов Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу рейтинги ЧМ-2018 IFFHS Роберто Мартинес Златко Далич Футбол

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших тренеров сборных 2018 года.

    Четвертое место в рейтинге занял Станислав Черчесов, возглавляющий сборную России. 55-летний специалист набрал 26 голосов.

    Под его руководством команда на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.

    Лучшим тренером признан Дидье Дешам (304 голоса), который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира.

    Златко Далич (198 голосов), тренер сборной Хорватии, ставшей серебряным призером ЧМ, занял второе место, а Роберто Мартинес (84 голоса), приведший сборную Бельгии к бронзовым медалям, расположился на третьей позиции.

    В голосовании принимали участие эксперты из 90 стран мира.

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