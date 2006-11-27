Чемпионат мира среди клубов. Казанский «Зенит» встретится с «Факелом», «Скра» уступил «Кучине Любэ» и другие матчи

Сегодня в Польше стартовал мужской чемпионат мира среди клубов. В первом туре группового этапа казанский «Зенит» встретится с «Факелом».
Чемпионат мира среди клубов
Радом, Польша
Групповой этап
Группа A
1-й тур
26 ноября
Скра Польша – Кучине Любэ Италия – 1-3 (21:25, 25:22, 21:25, 25:27)
Зенит-Казань Россия – Факел Россия – 22.30
2-й тур
27 ноября
Кучине Любэ Италия – Зенит-Казань Россия – 19.30
Факел Россия – Скра Польша – 22.30
3-й тур
29 ноября
Факел Россия – Кучине Любэ Италия – 19.30
Скра Польша – Зенит-Казань Россия – 22.30
Турнирное положение: Кучине Любэ – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Факел – 0-0 (0), Зенит-Казань – 0-0 (0), Скра – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.