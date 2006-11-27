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    Чемпионат мира среди клубов. Казанский «Зенит» встретится с «Факелом», «Скра» уступил «Кучине Любэ» и другие матчи

    Теги Факел Кучине Любэ (Мачерата) Скра результаты Зенит-Казань чемпионат мира среди клубов Волейбол

    Сегодня в Польше стартовал мужской чемпионат мира среди клубов. В первом туре группового этапа казанский «Зенит» встретится с «Факелом».

    Чемпионат мира среди клубов

    Радом, Польша

    Групповой этап

    Группа A

    1-й тур

    26 ноября

    Скра Польша – Кучине Любэ Италия – 1-3 (21:25, 25:22, 21:25, 25:27)

    Зенит-Казань Россия – Факел Россия – 22.30

    2-й тур

    27 ноября

    Кучине Любэ Италия – Зенит-Казань Россия – 19.30

    Факел Россия – Скра Польша – 22.30

    3-й тур

    29 ноября

    Факел Россия – Кучине Любэ Италия – 19.30

    Скра Польша – Зенит-Казань Россия – 22.30

    Турнирное положение: Кучине Любэ – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Факел – 0-0 (0), Зенит-Казань – 0-0 (0), Скра – 0-1 (0). 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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