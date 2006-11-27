Чемпионат мира среди клубов. Казанский «Зенит» встретится с «Факелом», «Скра» уступил «Кучине Любэ» и другие матчи

Сегодня в Польше стартовал мужской чемпионат мира среди клубов. В первом туре группового этапа казанский «Зенит» встретится с «Факелом».

Чемпионат мира среди клубов

Радом, Польша

Групповой этап

Группа A

1-й тур

26 ноября

Скра Польша – Кучине Любэ Италия – 1-3 (21:25, 25:22, 21:25, 25:27)

Зенит-Казань Россия – Факел Россия – 22.30

2-й тур

27 ноября

Кучине Любэ Италия – Зенит-Казань Россия – 19.30

Факел Россия – Скра Польша – 22.30

3-й тур

29 ноября

Факел Россия – Кучине Любэ Италия – 19.30

Скра Польша – Зенит-Казань Россия – 22.30

Турнирное положение: Кучине Любэ – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Факел – 0-0 (0), Зенит-Казань – 0-0 (0), Скра – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.