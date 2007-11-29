Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Фанат «Спартака»: «Глушаков ударил первым, я на него не замахивался»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Рапид Вена Лига Европы происшествия болельщики Спорт-Экспресс Футбол

    Фанат «Спартака» Мирослав Голунов, выбежавший на поле в матче против «Рапида» (1:2), прокомментировал свой поступок.

    – Вы выбежали из-за акции против Глушакова?

    – Да, все правильно, #СпартакБезГлушакова.

    – Судя по сториз, вы сидели на нижних рядах, выбежать на поле совсем не составило труда?

    – Я действительно низко сидел. Знающему человеку попасть на поле было несложно.

    – Вы бежали целенаправленно к Глушакову? С каким намерением?

    – Хотел ему сказать: «Глушаков, тебе не место в «Спартаке»! Уходи отсюда!»

    – Глушаков действительно ударил вас первым?

    – Получается, да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в «Спартаке».

    – Почему он вас ударил? Испугался?

    – Может быть, дело в испуге. Может, сейчас он подавлен из-за развода или еще чего-то, но я не замахивался.

    – Как поступок характеризует капитана «Спартака»?

    – Нет, на капитана он сейчас совсем не похож! Он взял и в грудь меня ударил.

    – В соцсетях вас обвиняют в том, что повлияли на ход матча.

    – Я пока не могу ответить в социальных сетях, потому что нахожусь в полиции. Знаю, что 1:2 мы проиграли. Можно скинуть все это на меня. Вот, появился человек, на кого можно все скинуть, это лучший аргумент будет: «Подорвал командный дух». Но я не вижу в этой ситуации ничего такого. Ну выбежал и выбежал болельщик на поле. Можно было и дальше спокойно продолжать игру, – сказал Голунов.

    Болельщик «Спартака» выбежал на поле, чтобы поговорить с Глушаковым. Тот его оттолкнул

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться