Евролига. ЦСКА в гостях у «Реала», «Жальгирис» обыграл «Милан» и другие матчи

Сегодня в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с мадридским «Реалом».
Литовский «Жальгирис» обыграл итальянский «Милан».
Евролига
Регулярный чемпионат
10-й тур
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.15, «Фольксваген Арена»
- Дарушафака
- Маккаллум (13 + 7 передач + 5 потерь), Кидд (8), Эрик (8), Демир (6), Байгюль (5) – старт; Кошут (8), Озмырзак (7), Диблер (7), Эванс (5), Браун (4), Оздемироглу (0).
- Дата проведения
- 29 ноября, 21.00, «Жальгирис арена»
- Жальгирис
- Дэвис (27 + 10 подборов), Уолтерс (11 + 7 подборов + 7 передач), Уолкап (7), Уайт (7), Милакнис (6) – старт; Улановас (8), Каваляускас (8), Григонис (7), Уолтон (2), Вестерманн (0 + 6 передач), Бирутис (0).
- Дата проведения
- 29 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Маккаби FOX
- Блэк (12), Уилбекин (10), Калояро (9), О’Брайант (9 + 10 подборов), Кейн (8) – старт; Ролл (14), Тайус (13), Зусман (9), Рэй (7), Коэн (4), Леви (0).
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
- Реал
- Кампаццо (15), Руди Фернандес (12), Кэрролл (9), Дек (8), Рэндолф (7), Айон (6), Тэйлор (4), Фелипе Рейес (4), Тавареш (1), Препелич (0), Козюр (0), Томпкинс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.