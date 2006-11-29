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    Евролига. ЦСКА в гостях у «Реала», «Жальгирис» обыграл «Милан» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Маккаби FOX Гербалайф Гран-Канария Реал AX Армани Эксчейндж Олимпия Дарушафака Бавария Баскетбол

    Сегодня в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с мадридским «Реалом».

    Литовский «Жальгирис» обыграл итальянский «Милан».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    10-й тур

    Дарушафака Турция  –  Гербалайф Гран-Канария Испания 71:75 (25:22, 19:12, 12:23, 15:18)
    Дата проведения
    29 ноября, 20.15, «Фольксваген Арена»
    Онлайн матча
    Дарушафака
    Маккаллум (13 + 7 передач + 5 потерь), Кидд (8), Эрик (8), Демир (6), Байгюль (5) – старт; Кошут (8), Озмырзак (7), Диблер (7), Эванс (5), Браун (4), Оздемироглу (0).
    Гербалайф Гран-Канария
    Строберри (10), Балвин (6 + 9 подборов), Тилли (5), Радичевич (3), Рабаседа (3) – старт; Эрикссон (23), Пасечник (17 + 8 подборов), Оливер (6 + 8 передач), Паули (2), Эванс (0), Баэс (0).

    Жальгирис Литва  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия 83:78 (18:23, 22:8, 20:27, 23:20)
    Дата проведения
    29 ноября, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча
    Жальгирис
    Дэвис (27 + 10 подборов), Уолтерс (11 + 7 подборов + 7 передач), Уолкап (7), Уайт (7), Милакнис (6) – старт; Улановас (8), Каваляускас (8), Григонис (7), Уолтон (2), Вестерманн (0 + 6 передач), Бирутис (0).
    AX Армани Эксчейндж Олимпия
    Джеймс (17 + 7 передач), Мицов (14), Чинчарини (4), Брукс (4), Тарчевски (3) – старт; Гудайтис (16 + 7 подборов), Кузминскас (14), Бертанс (6), Джерреллс (0).

    Маккаби FOX Израиль  –  Бавария Германия 95:71 (27:17, 20:12, 20:26, 28:16)
    Дата проведения
    29 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча
    Маккаби FOX
    Блэк (12), Уилбекин (10), Калояро (9), О’Брайант (9 + 10 подборов), Кейн (8) – старт; Ролл (14), Тайус (13), Зусман (9), Рэй (7), Коэн (4), Леви (0).
    Бавария
    Лучич (11 + 7 подборов), Бартель (9), Джедович (7), Йович (6), Букер (6) – старт; Уильямс (15), Копонен (10 + 6 передач), Радошевич (4), Ло (3), Дангубич (0).

    Реал Испания  –  ЦСКА Россия 69:77 (4 четверть)
    Дата проведения
    29 ноября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча
    Реал
    Кампаццо (15), Руди Фернандес (12), Кэрролл (9), Дек (8), Рэндолф (7), Айон (6), Тэйлор (4), Фелипе Рейес (4), Тавареш (1), Препелич (0), Козюр (0), Томпкинс (0).
    ЦСКА
    Хиггинс (17), Клайберн (16), Де Коло (13), Питерс (11), Хантер (8), М.Кулагин (5), Хэкетт (5), Курбанов (2), Антонов (0), Боломбой (0), Хайнс (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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