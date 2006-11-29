Евролига. ЦСКА в гостях у «Реала», «Жальгирис» обыграл «Милан» и другие матчи

Сегодня в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский в гостях сыграет с мадридским «Реалом».

Литовский обыграл итальянский «Милан».

Евролига

Регулярный чемпионат

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.