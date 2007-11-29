Против выбежавшего на поле фаната «Спартака» возбуждено административное дело

Полиция задержала фаната, выбежавшего на поле «Открытие Арены» во время матча 5-го тура группового этапа «Спартак» – «Рапид» (1:2).

Болельщик подбежал к капитану красно-белых и начал что-то говорить на повышенных тонах.

Против фаната возбуждено административное дело.

«Сотрудниками контрольно-распорядительной службы стадиона гражданин был удален с объекта проведения мероприятия и передан сотрудникам полиции.

Столичными полицейскими в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)», – сообщает пресс-служба управления МВД г. Москва.

Нарушителю грозит до 15 суток ареста с наложением запрета на посещение спортивных объектов в дни проведения соревнований на срок до семи лет.

Болельщик «Спартака» выбежал на поле, чтобы поговорить с Глушаковым. Тот его оттолкнул