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    Против выбежавшего на поле фаната «Спартака» возбуждено административное дело

    Теги Спартак премьер-лига Россия Рапид Вена Лига Европы происшествия болельщики Открытие Арена Денис Глушаков Р-Спорт Футбол

    Полиция задержала фаната, выбежавшего на поле «Открытие Арены» во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Рапид» (1:2). 

    Болельщик подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову и начал что-то говорить на повышенных тонах.

    Против фаната возбуждено административное дело.

    «Сотрудниками контрольно-распорядительной службы стадиона гражданин был удален с объекта проведения мероприятия и передан сотрудникам полиции.

    Столичными полицейскими в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)», – сообщает пресс-служба управления МВД г. Москва.

    Нарушителю грозит до 15 суток ареста с наложением запрета на посещение спортивных объектов в дни проведения соревнований на срок до семи лет.

    Болельщик «Спартака» выбежал на поле, чтобы поговорить с Глушаковым. Тот его оттолкнул

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