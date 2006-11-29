Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Tallinn Trophy. Саханович одержала победу, Губанова – 4-я, Паненкова – 5-я

    Теги сборная России результаты сборная США сборная Германии сборная Финляндии женское катание Серафима Саханович Анастасия Губанова Карен Чен ISU Challenger сборная Гонконга Николь Шотт Tallinn Trophy Анастасия Галустян сборная Армении Дарья Паненкова Тин Цуй Вивека Линдфорс И Кристи Лен Фигурное катание

    Сегодня в Эстонии на Tallinn Trophy женщины выступили с произвольными программами. Россиянка Серафима Саханович одержала победу, Анастасия Губанова – 4-я, Дарья Паненкова – 5-я.

    Для Саханович эта победа стала второй в карьере на международных соревнованиях на взрослом уровне.

    Tallinn Trophy

    Таллин, Эстония 

    Женщины

    Итоговое положение

    1. Серафима Саханович (Россия) – 202,62
    2. Тин Цуй (США) – 199,79
    3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 185,42
    4. Анастасия Губанова (Россия) – 180,73
    5. Дарья Паненкова (Россия) – 173,61
    6. И Кристи Лен (Гонконг) – 171,95...
    9. Анастасия Галустян (Армения) – 155,70
    10. Николь Шотт (Германия) – 154,83

    Произвольная программа

    1. Серафима Саханович (Россия) – 132,29
    2. Тин Цуй (США) – 132,23
    3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 121,86
    4. Анастасия Губанова (Россия) – 120,44
    5. Дарья Паненкова (Россия) – 117,78
    6. И Кристи Лен (Гонконг) – 115,25...
    9. Николь Шотт (Германия) – 104,41
    10. Анастасия Галустян (Армения) – 103,31

    Карен Чен (США) – снялась с произвольной программы.

    Короткая программа

    1. Серафима Саханович (Россия) – 70,33
    2. Тин Цуй (США) – 67,56
    3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 63,56
    4. Анастасия Губанова (Россия) – 60,29
    5. И Кристи Лен (Гонконг) – 56,70
    6. Дарья Паненкова (Россия) – 55,83...
    8. Карен Чен (США) – 52,93...
    10. Анастасия Галустян (Армения) – 52,39...
    12. Николь Шотт (Германия) – 50,42

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться