Tallinn Trophy. Саханович одержала победу, Губанова – 4-я, Паненкова – 5-я

Сегодня в Эстонии на Tallinn Trophy женщины выступили с произвольными программами. Россиянка Серафима Саханович одержала победу, Анастасия Губанова – 4-я, Дарья Паненкова – 5-я.
Для Саханович эта победа стала второй в карьере на международных соревнованиях на взрослом уровне.
Tallinn Trophy
Таллин, Эстония
Женщины
Итоговое положение
1. Серафима Саханович (Россия) – 202,62
2. Тин Цуй (США) – 199,79
3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 185,42
4. Анастасия Губанова (Россия) – 180,73
5. Дарья Паненкова (Россия) – 173,61
6. И Кристи Лен (Гонконг) – 171,95...
9. Анастасия Галустян (Армения) – 155,70
10. Николь Шотт (Германия) – 154,83
Произвольная программа
1. Серафима Саханович (Россия) – 132,29
2. Тин Цуй (США) – 132,23
3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 121,86
4. Анастасия Губанова (Россия) – 120,44
5. Дарья Паненкова (Россия) – 117,78
6. И Кристи Лен (Гонконг) – 115,25...
9. Николь Шотт (Германия) – 104,41
10. Анастасия Галустян (Армения) – 103,31
Карен Чен (США) – снялась с произвольной программы.
Короткая программа
1. Серафима Саханович (Россия) – 70,33
2. Тин Цуй (США) – 67,56
3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 63,56
4. Анастасия Губанова (Россия) – 60,29
5. И Кристи Лен (Гонконг) – 56,70
6. Дарья Паненкова (Россия) – 55,83...
8. Карен Чен (США) – 52,93...
10. Анастасия Галустян (Армения) – 52,39...
12. Николь Шотт (Германия) – 50,42