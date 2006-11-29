Tallinn Trophy. Саханович одержала победу, Губанова – 4-я, Паненкова – 5-я

Сегодня в Эстонии на Tallinn Trophy женщины выступили с произвольными программами. Россиянка Серафима Саханович одержала победу, Анастасия Губанова – 4-я, Дарья Паненкова – 5-я.

Для Саханович эта победа стала второй в карьере на международных соревнованиях на взрослом уровне.

Tallinn Trophy

Таллин, Эстония

Женщины

Итоговое положение

1. Серафима Саханович (Россия) – 202,62

2. Тин Цуй (США) – 199,79

3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 185,42

4. Анастасия Губанова (Россия) – 180,73

5. Дарья Паненкова (Россия) – 173,61

6. И Кристи Лен (Гонконг) – 171,95...

9. Анастасия Галустян (Армения) – 155,70

10. Николь Шотт (Германия) – 154,83

Произвольная программа



1. Серафима Саханович (Россия) – 132,29

2. Тин Цуй (США) – 132,23

3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 121,86

4. Анастасия Губанова (Россия) – 120,44

5. Дарья Паненкова (Россия) – 117,78

6. И Кристи Лен (Гонконг) – 115,25...

9. Николь Шотт (Германия) – 104,41

10. Анастасия Галустян (Армения) – 103,31

Карен Чен (США) – снялась с произвольной программы.

Короткая программа

1. Серафима Саханович (Россия) – 70,33

2. Тин Цуй (США) – 67,56

3. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 63,56

4. Анастасия Губанова (Россия) – 60,29

5. И Кристи Лен (Гонконг) – 56,70

6. Дарья Паненкова (Россия) – 55,83...

8. Карен Чен (США) – 52,93...

10. Анастасия Галустян (Армения) – 52,39...

12. Николь Шотт (Германия) – 50,42